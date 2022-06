Alberto Matano sarebbe pronto a sposare il suo compagno e a officiare il matrimonio sarebbe l’amica Mara Venier.

Fiori d’arancio in vista per Alberto Matano? Secondo Chi il conduttore sarebbe pronto a sposare il suo compagno a luglio 2022, e a officiare le nozze sarebbe l’amica Mara Venier. Al momento lui – da sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata – non ha confermato né smentito la notizia.

Alberto Matano

Alberto Matano sposa il suo compagno

Secondo rumor diventati sempre più insistenti (e in attesa di conferme) Alberto Matano sarebbe pronto a convolare a nozze con il suo compagno. Il conduttore ha fatto coming out solo di recente e al settimanale 7 aveva detto: “Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti”. In tanti tra i suoi fan sono impazienti di saperne di più, specie ora che sono circolate voci riguardanti la presenza di Mara Venier (in qualità di officiante) alle nozze. Il conduttore confermerà le voci in circolazione?

Matano ha atteso anni prima di fare coming out col grande pubblico, ma già in passato aveva fatto delle velate allusioni in merito al suo orientamento (ad esempio quando era stato stroncato l’iter di legge per l’approvazione del DDL Zan).

