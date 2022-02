Alberto Matano ha fatto coming out confessando di essere intenzionato a sposare il suo compagno.

Alberto Matano ha rotto il silenzio sulla sua vita privata in un’intervista rilasciata al magazine Sette, dove per la prima volta ha confessato di essere legato sentimentalmente a un uomo con cui, prima o poi, vorrebbe convolare a nozze. “Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti…Mi piacerebbe sposarmi senza far passare troppo tempo…“, ha dichiarato Matano, che finora è sempre stato allergico al gossip.

Alberto Matano

Alberto Matano: il coming out

Oggi Alberto Matano è più felice che mai accanto al suo compagno e, finora, il conduttore ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata e sulla relazione che lo legherebbe a quest’uomo già da diverso tempo. In passato Matano ha sempre mostrato la sua vicinanza alla comunità LGBT e, nei mesi scorsi, si era espresso a favore del DDL Zan (il disegno di legge contro l’omotransfobia). Il conduttore non aveva però mai parlato apertamente del suo orientamento e aveva preferito tenere per sé i dettagli della sua vita privata. Tutt’ora Matano ha preferito non svelare l’identità del suo compagno né ultori dettagli.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG