Giorgio Manetti ha smentito le voci in circolazione sul suo presunto flirt con Marialaura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio.

Cosa succede tra Giorgio Manetti e Marialaura De Vitis? I due sono stati paparazzati insieme da Nuovo mentre si trovavano a un evento legato al Festival di Sanremo, ma a quanto pare non sarebbe in corso nessuna liaison romantica. A smentire la notizia ci ha pensato lo stesso Gabbiano, che a Uomini e Donne Magazine ha detto: “Il fotografo ci ha immortalati per la rivista, tutto qui, è stata solo una foto”.

Giorgio Manetti smentisce il flirt con la De Vitis

Nessuna liaison in corso per il Gabbiano Giorgio Manetti: dopo la fine della relazione con una donna di nome Caterina, il Gabbiano sarebbe rimasto single. Al magazine di Uomini e Donne l’ex cavaliere ha però svelato che presto ci saranno per lui importanti novità dal punto di vista lavorativo, e in tanti si chiedono se presto lo rivedremo in tv. Quanto alle novità sul suo conto Giorgio Manetti ha detto: “Riguarda il mio marchio di moda. E chissà, forse anche la televisione”. In tanti tra i fan dell’ex cavaliere si chiedono se per lui ci saranno novità anche dal punto di vista sentimentale ma, al momento, sulla questione tutto tace.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG