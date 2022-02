Secondo indiscrezioni Marialaura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio, si sarebbe legata a Giorgio Manetti.

Flirt in corso tra Marialaura De Vitis e “il Gabbiano” Giorgio Manetti? Secondo Novella 2000 i due avrebbero una liaison in corso ma, al momento, non vi sono conferme. La modella è balzata agli onori delle cronache nel 2021 per la sua relazione con il celebre giornalista ed ex concorrente del GF Vip, Paolo Brosio, ma la relazione era naufragata in un nulla di fatto.

Paolo Brosio

Marialaura De Vitis e Giorgio Manetti

Una nuova coppia inaspettata ha infiammato le pagine di Novella 2000: secondo il settimanale Marialaura De Vitis, ex giovanissima fidanzata di Paolo Brosio, starebbe vivendo una liaison con Giorgio Manetti, celebre ex compagno di Gemma Galgani che, da tempo, si è allontanato dal piccolo schermo.

Non è chiaro dove i due si siano conosciuti e, al momento, il gossip resta solamente un’indiscrezione. I due confermeranno le voci in circolazione? In molti tra i loro fan sperano proprio di sì e non vedono l’ora di saperne di più. Dopo un grande amore, la modella e Paolo Brosio si erano separati e di lei non si era saputo più nulla. Manetti, che è stato per anni legato a una donna di nome Caterina, durante l’estate 2021 ha annunciato di essere single.

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG