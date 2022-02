In tanti tra i volti famosi dello spettacolo italiano hanno commentato via social la notizia dell’invasione russa in Ucraina. Tra loro anche Simona Ventura, Alessandro Gassmann e Cesare Cremonini.

Vladimir Putin

Le reazioni dei vip alla guerra in Ucraina

La notizia di un nuovo conflitto in Ucraina ha lasciato il mondo intero a bocca aperta e in queste ore in tanti, tra personaggi famosi e non, hanno commentato la triste vicenda. Sui social Alessandro Gassmann ha pubblicato un post con la parola “Pace” e a lui si è aggiunta Simona Ventura, che attraverso i social ha riposto le speranze nelle forze diplomatiche affinché mettano fine al conflitto.

“Mai avrei pensato di svegliarmi una mattina di febbraio 2022 e sentire parlare di guerra, legge marziale, aggressione (…) Prego affinché la diplomazia riesca ad alimentare la sempre più piccola fiamma della speranza di un cessate il fuoco”, ha scritto la conduttrice. La notizia della guerra in Ucraina ha lasciato sgomento anche Cesare Cremonini, che sui social ha scritto: “Risveglio che lascia sgomenti, atterrisce e spaventa”. Alessia Marcuzzi ha postato le prime foto dei bombardamenti in Ucraina e nella didascalia all’immagine ha scritto: “Che giorno triste, che cosa terribile”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG