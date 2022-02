Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti, Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sarebbero in crisi.

Secondo il settimanale Nuovo si respirerebbe aria di crisi tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. Un insider avrebbe confessato alla rivista che la conduttrice sarebbe “stanca” di attendere una proposta di matrimonio che non arriverebbe mai. Lei e Buffon stanno insieme dal 2014 e sono genitori di un bambino, Leopoldo Mattia.

Gigi Buffon Ilaria D’Amico

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico in crisi

Dopo la presunta crisi tra i coniugi Totti, anche un’altra coppia d’oro dello show business è finita agli onori delle cronache per una presunta crisi: Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, secondo le voci in circolazione, starebbero attraversando un periodo buio. A causarlo sarebbero state le continue assenze del calciatore per via dei suoi impegni di lavoro e, inoltre, la conduttrice sarebbe stanca di aspettare una proposta di matrimonio che non arriverebbe mai. Buffon e la conduttrice stanno insieme dal 2014 e la loro storia è emersa mentre lui era ancora legato all’ex moglie, Alena Seredova. Più volte Ilaria D’Amico si è difesa dalle accuse di essere una “rovina famiglie”.

“Ha mai sentito usare il termine rovinafamiglie per un uomo? C’è l’orrendo gusto di voler ritenere una donna sempre responsabile della fine di qualcosa. Quando io e Gigi ci siamo incontrati eravamo già persone mature e responsabili, reduci da rapporti fortemente compromessi e da periodi molto dolorosi”, ha dichiarato la conduttrice a Il Fatto Quotidiano.

