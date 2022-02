Denis Dosio ha denunciato via social il terribile episodio che alcuni vandali hanno causato a sua madre.

Alcuni giovanissimi vandali hanno preso di mira Denis Dosio e sua madre e, nelle ultime ore, l’ex concorrente del GF Vip ha denunciato via social il terribile danno subìto:

“Immaginate di svegliarvi una mattina e trovare vostra madre con le lacrime agli occhi, perché non le si accende più l’auto, perché gliel’hanno distrutta”, ha scritto l’ex gieffino via social, e ancora: “Pensate se la colpa di tutto ciò fosse indirettamente vostra. Una gang di ragazzini, due ragazzi e una ragazza sono stati visti nella notte distruggere l’auto, urinarci sopra, e lasciarci un bigliettino con il tuo nome per far sì che tutto si ricollegasse a te”.

Denis Dosio contro i vandali

Denis Dosio si è scagliato contro i vandali che, nella giornata di ieri, hanno distrutto l’auto di sua madre e hanno lasciato su di essa un biglietto con il suo nome. L’ex concorrente del GF Vip ha deciso di non farsi intimorire da simili gesti e, mentre la polizia starebbe indagando per rintracciare gli autori del gesto, ha tuonato via social: “Quello che io voglio dirvi e il messaggio che vorrei che coglieste è che dovete sempre rialzarvi, nonostante tutto e nonostante tutti, esattamente come me in questo momento. […] Con questo atteggiamento, mi avete soltanto fatto rialzare, solo più forte di prima”.

Un episodio simile, negli scorsi mesi, ha visto protagonista Serena Enardu.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG