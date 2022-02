Nonostante abbiano smentito le voci su una loro possibile crisi, Ilary Blasi e Francesco Totti continuano a tenere banco

Quella che secondo molti sarebbe stata la debole smentita di Totti riguardo la sua crisi con Ilary continua ad attrarre nuove voci e pettegolezzi: il Corriere della Sera ha infatti rilanciato il gossip aggiungendo che, alla base della presunta crisi tra i due, vi sarebbero stati fattori economici. I patrimoni e gli affari dei due coniugi sarebbero infatti talmente vincolati l’uno all’altra da non rendere semplice (né tantomeno economico) un ipotetico divorzio.

Francesco Totti Ilary Blasi

Ilary Blasi e Francesco Totti: la crisi per problemi economici

Ripicche familiari? Tradimenti? Secondo il Corriere della Sera la presunta crisi tra Francesco Totti e sua moglie avrebbe radici ben diverse da quelle ipotizzate nei giorni scorsi dai principali magazine online. I due, secondo il quotidiano, si sarebbero infatti resi conto di avere affari talmente “vincolati” da non potersi separare con facilità.

La coppia ha tre figli (Cristian, Chanel e Isabel) che sono apparsi insieme a loro – in un noto ristorante romano – quando la coppia ha deciso di smentire le voci su una loro possibile separazione. Lo sfogo dell’ex Capitano non ha convinto tutti e molti sono in attesa di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG