Fabrizio Corona è stato avvistato per le vie di Milano con numerose banconote da 50 euro che fuoriuscivano dalle sue tasche.

Fabrizio Corona è stato paparazzato da TgCom24 mentre, per le vie del centro di Milano, camminava con un’amica e le tasche piene di quelle che sarebbero state banconote da 50 euro. Non è chiara invece l’identità della donna che era con l’ex Re dei paparazzi che, attualmente, è impegnato sentimentalmente con Sara Barbieri.

Fabrizio Corona: le banconote

TgCom24 ha fatto sapere che Fabrizio Corona si sarebbe recato in un bar al centro di Milano con numerose banconote da 50 euro che gli sporgevano dalle tasche e che lui sarebbe stato incurante di poter perdere. Durante la passeggiata per le vie del Centro, l’ex Re dei paparazzi sarebbe stato avvistato in compagnia di un’amica e non della fidanzata, la modella Sara Barbieri, con cui fa coppia fissa ormai da alcuni mesi.

Di lei non si sa molto, ma era già balzata agli onori delle cronache nel 2020 dopo che era stata avvistata in compagnia del rapper Salmo. La storia tra lei e Fabrizio Corona è destinata a durare? Tra le famose ex dell’ex Re dei paparazzi vi sono Belen Rodriguez, Nina Moric e la cantante delle Donatella Silvia Provvedi.

