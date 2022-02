A pochi giorni dalla nascita di suo figlio Gabriele, Clizia Incorvaia ha svelato alle sue fan alcuni retroscena del parto.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati genitori di Gabriele e, pochi giorni dopo la nascita del piccolo, la modella ha svelato alcuni dettagli del parto ai fan dei social. La nascita di Gabriele sarebbe avvenuta con parto naturale e Clizia avrebbe chiesto l’epidurale, riuscendo così a godersi il momento della nascita di suo figlio senza troppo dolore:

“Ho vissuto l’esperienza del parto grazie alla mia ginecologa e la mia ostetrica in maniera meravigliosa “come il più bello dei viaggi mai intrapresi”. Preparandomi, informandomi, ho gestito le contrazioni con la giusta respirazione (…) Sono riuscita a partorire senza episiotomia, così da poter star bene subito e il parto non è stato più PAURA ma FORZA e ADRENALINA. Gioiosa di questo corpo che è più forte di ciò che pensassi. Felice di accogliere la VITA e osannarla come il più bel giorno di FESTA”, ha dichiarato la modella in un post via social.

Clizia Incorvaia: il parto

Clizia Incorvaia ha avuto un parto a dir poco perfetto e lei stessa ha voluto raccontare alcuni dettagli ai fan, mostrandosi già a poche ore dalla nascita di Gabriele felice e serena. Per la modella si tratta del secondo figlio mentre per il suo fidanzato, Paolo Ciavarro, è il primo. I due sono più felici che mai per l’arrivo del piccolo Gabriele e alla loro gioia si è unita la nonna Eleonora Giorgi, che era impaziente di poterlo finalmente tenere in braccio.

