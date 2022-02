Marianella Bargilli ha vissuto una breve liaison con Luca Argentero al GF e ha svelato i retroscena sul loro rapporto.

Quando Luca Argentero debuttò in tv come concorrente del Grande Fratello in tanti seguirono con trepidazione la sua romantica liaison con Marianella Bargilli, naufragata poco tempo dopo la fine del programma. A Oggi è stata la stessa Bargilli a svelare per la prima volta alcuni retroscena sulla fine del loro rapporto e su cosa l’avrebbe colpita di più nell’attore (oggi felicemente sposato con Cristina Marino).

Luca Argentero

Luca Argentero e Marianella Bargilli

Marianella Bargilli ha svelato i motivi per cui lei e Luca Argentero si sono detti addio. “Io ero una donna già formata, mi attraevano uomini più grandi. Luca era un ragazzo”, ha confessato a Oggi, e ancora: “So che ci sono coppie nate lì, nella Casa, che poi si sono sposate. Ma io l’ho vista da subito come un’avventura dentro l’avventura del GF: molto tenera, molto delicata. Sono felice di averla vissuta”. Marianella Bargilli ha anche ammesso di provare grande stima per l’attore, con cui avrebbe mantenuto un rapporto d’affetto anche dopo la loro separazione. “Seguo la sua carriera, su cui avrei scommesso, sono contenta per lui, e felice se lui è felice: è una persona splendida ma ognuno ha la propria vita”, ha ammesso.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG