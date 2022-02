Anastasia Kuzmina ha annunciato il suo addio ai social mentre in Ucraina, suo paese natale, è scoppiata la guerra.

Anastasia Kuzmina è originaria dell’Ucraina e per la precisione è nata a Kiev, che il 24 febbraio 2022 è stata invasa dalle forze Russe. La drammatica situazione in cui si trova il suo paese ha particolarmente preoccupato la ballerina che, sui social, ha postato la bandiera nazionale Ucraina e, a seguire, ha annunciato di volersi cancellare da Instagram. “Grazie per tutti i messaggi. Per ora tutto ok. Cancello Instagram perché non fa altro che mettere ansia”, ha scritto l’ex volto di Ballando con le Stelle nelle sue stories via social.

Anastasia Kuzmina

Anastasia Kuzmina: la guerra in Ucraina

Anastasia Kuzmina è comprensibilmente preoccupata per la situazione che ha colpito nelle scorse ore il suo paese natale, invaso dall’esercito russo. Nei giorni scorsi – quando già si iniziava a comprendere che la Russia avrebbe attaccato l’Ucraina – Anastasia Kuzmina aveva espresso la sua preoccupazione per la zia e la nonna, rimaste nella sua città natale, Kiev.

Come lei anche altri volti del mondo dello spettacolo hanno espresso la loro preoccupazione per il popolo Ucraino (come Simona Ventura, che ha scritto un messaggio sui social riponendo le sue speranze nelle forze diplomatiche che potrebbero cercare di far cessare il fuoco).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG