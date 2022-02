Lara Zorzetto e Mattia Monaci hanno dato il benvenuto alla loro seconda bambina, Anastasia Priscilla.

Con enorme gioia Lara Zorzetto ha annunciato di essere diventata madre della sua seconda bambina: la piccola si chiama Anastasia Priscilla e presto potrà lasciare la clinica in cui è nata insieme alla madre. Nel 2020 Lara Zorzetto e il compagno Mattia Monaci hanno avuto il loro primo figlio, Leonardo.

Lara Zorzetto: la seconda figlia

Lara Zorzetto ha realizzato il sogno di diventare madre per la seconda volta: dopo la nascita del piccolo Leonardo, l’ex volto tv ha avuto una seconda bambina, Anastasia Priscilla.

“Anastasia Priscilla. 23.02.22 con 3.480 g di dolcezza lunga 52 cm alle 12.11. Un piccolo muffin!! Benvenuta in questa pazza solare famiglia. Io E Mattia già ti amiamo..e ti continuiamo a fissare ahahaha.. I nonni compresi ! Sono tutti impazziti in famiglia insomma”, ha scritto la neomamma nel suo post sui social annunciando la nascita della figlia. Durante i 9 mesi di gravidanza Lara Zorzetto non aveva mancato di raccontare giorno per giorno ai fan gli sviluppi e i retroscena della sua gravidanza e in tanti non vedevano l’ora di saperne di più sulla nascita della piccola Anastasia Priscilla. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni a lei e al suo fidanzato per la nascita della bambina.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG