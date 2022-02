J-Ax ha rotto il silenzio in merito alla sua definitiva rottura affettiva e professionale dal rapper Fedez.

Già da qualche anno Fedez e J-Ax si sono separati professionalmente e il marito di Chiara Ferragni ha confessato di aver preso una strada diversa dal collega anche per quanto riguarda l’amicizia che li aveva profondamente legati. In una diretta via social J-Ax ha rotto il silenzio sull’argomento precisando che, a suo avviso, la separazione tra lui e Fedez non sarebbe avvenuta a causa sua: “Con Federico invece sono questioni che vanno oltre il rapporto personale. Quando c’è di mezzo una società insieme e robe simili, a quel punto uno non può nemmeno scendere troppo nei dettagli. Però ti assicuro che io non ho tradito nessuno”, ha dichiarato il rapper in un’intervista social per Esse Magazine.

J-Ax

J-Ax e Fedez: la lite

Mentre alcuni giorni fa Fedez ha ricordato in maniera nostalgica un suo concerto con J-Ax, nei giorni scorsi il rapper degli Articolo 31 ha fatto alcune precisazioni sul suo rapporto con l’ex collega per cui, ancora oggi, proverebbe profonda stima. “Siamo persone davvero molto diverse. Quello che mi ha fatto avvicinare a lui era la sua voglia di voler ribaltare il music business. Voleva entrare dentro e rompere il gioco. Inoltre abbiamo un background musicale simile. Adoriamo entrambi il punk rock e tra i rapper è una cosa rarissima”, ha dichiarato J-Ax, che oggi con Fedez non avrebbe più alcun rapporto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG