Simona Ventura ha rotto il silenzio su uno dei gossip più discussi degli ultimi giorni: la crisi – poi smentita – tra Totti e Ilary Blasi.

Attraverso i social la conduttrice Simona Ventura ha commentato il gossip che, nei giorni scorsi, ha maggiormente fatto chiacchierare gli italiani, ossia il presunto addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi (poi smentito dai diretti interessati).

“La separazione è già di per se un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati. Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni”, ha scritto la conduttrice via social, e ancora: “Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia. Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori! Buona fortuna”.

Ilary Blasi Francesco Totti

Simona Ventura: la crisi tra Totti e Ilary

Nonostante in molti non credano nella smentita di Francesco Totti, lo stesso ex Capitano della Roma ha precisato che quelle in circolazione sarebbero fake news e quindi lui e la moglie starebbero ancora serenamente insieme. La notizia della loro presunta crisi era stata commentata anche da Simona Ventura, che aveva voluto inviare il suo speciale augurio ai due vip. Dopo la smentita di Totti, Ilary Blasi si è mostrata in un ristorante della Capitale in compagnia del calciatore e dei loro tre figli, lasciando intendere che tra loro tutto andrebbe per il meglio.

