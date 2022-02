Il tour di Drusilla Foer, Eleganzissima, andrà in scena per tutta l’estate in alcuni dei teatri open air più famosi d’Italia.

Dopo i riscontri positivi ottenuti da Eleganzissima, Drusilla Foer torna in scena per tutta l’estate con il suo tour teatrale incentrato sulla sua vita straordinaria e sui viaggi e i personaggi insoliti con cui avrebbe stretto amicizie (e, in alcuni casi, profondi amori).

I biglietti saranno acquistabili dalle ore 12 del 24 febbraio su Ticketone.it e Boxofficelive.it e le prime 10 date si terranno a Belvedere di San Leucio (CE), al Teatro della Laguna di Orbetello (GR), alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica a Roma, al Teatro Romano di Verona, alla La Versiliana di Marina di Pietrasanta (LU), al Teatro dei Ruderi a Cirella-Diamante, all’Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, e allo Sferisterio di Macerata.

Drusilla Foer

Drusilla Foer: Eleganzissima

Dopo aver fatto sold out con le prime date del suo tour teatrale e oltre 50 repliche, per Drusilla Foer si prospetta un’estate ricca d’impegni: la nobildonna che ha stregato il palco dell’Ariston torna in tour con Eleganzissima e i biglietti saranno in vendita dal 24 febbraio sui principali canali commerciali.

Le principali date del tour sono quelle del 10 Luglio a Fiesole (nel Teatro Romano) il 14 luglio a Cesenatico (all’Arena Cappuccini), e poi ancora il 19 Luglio a San Leucio (CE) e il 24 Luglio a Orbetello e il 25 Luglio a Roma (alla Camera dell’Auditorium). Altre ancora sono quelle del 1° Agosto al Teatro Romano di Verona, il 6 Agosto a La Versiliana di Marina di Pietrasanta e, il 13 agosto, al teatro dei Ruderi di Cirella-Diamante. Il 27 agosto sarà a Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e il 29 agosto allo Sferisterio di Macerata.

