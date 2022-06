Francesca Manzini ha fatto un’inaspettata confessione e ha rivelato che il suo ex fidanzato l’avrebbe picchiata.

Francesca Manzini ha rivelato al Corriere della Sera che avrebbe subito atti di violenza da parte di un suo ex fidanzato. “Il mio ex mi menava tantissimo, beveva, mi tradiva. Avevo annientato me stessa, avevo abbandonato i miei sogni. Avevo 23 anni e sono tornata a vivere a 27 quando Chiambretti mi ha chiamato in tv, i segni di quegli anni terribili però sono ancora dentro di me”, ha confessato la conduttrice, che oggi sembra aver trovato la serenità accanto a Marco Scimia (sosia di Johnny Depp).

Francesca Manzini: le violenze dell’ex fidanzato

Francesca Manzini ha fatto dell’ironia il suo scudo, ma lei stessa ha svelato di aver vissuto un passato difficile e caratterizzato dall’insicurezza e dalle violenze subite da parte del suo ex fidanzato. Oggi la conduttrice e imitatrice sarebbe riuscita a rialzarsi, ma i segni di quanto vissuto sarebbero per lei indelebili:

“Ho riassestato la mia vita, l’ho riequilibrata, oggi non mi aspetto più qualcosa dalle persone, a partire da mio papà. Accettare non vuol dire che sei guarita, ma che hai ben chiara la situazione, è il superamento che ti porta il sorriso”, ha dichiarato Francesca Manzini, che oggi è felicemente fidanzata con Marco (il cui aspetto è in tutto e per tutto simile a quello di Johnny Depp).

