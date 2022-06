Barù sarebbe stato beccato con la modella Ludovica Perissinotto. Al momento non è dato sapere se i due stiano insieme o se siano soltanto amici.

Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno diffuso la segnalazione – attraverso i social – in merito ad un avvistamento di Barù in compagnia della modella Ludovica Perissinotto. I due stanno insieme? Al momento sulla questione non vi sono conferme, ma sembra che la ragazza fosse presente anche alla festa d’inaugurazione del nuovo locale dell’enologo (a cui era stata invitata anche Jessica Selassié).

Barù avvistato con una modella

Cosa succede tra Barù e Ludovica Perissinotto? Al momento l’enologo sembra aver archiviato il suo presunto interesse verso Jessica Selassié (con cui ha precisato di voler essere solo amico) ed è stato avvistato in compagnia della splendida modella che, per adesso, non è chiaro in che rapporti sia con lui.

Barù è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata ma è noto che in passato sia stato legato a Victoria Cabello. Al GF Vip 6 il nipote di Costantino Della Gherardesca si è pericolosamente avvicinato a Jessica Selassié, ma tra i due non è sbocciato nulla più di una semplice amicizia. Tra loro ci saranno novità in futuro?

