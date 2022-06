Katia Ricciarelli ha svelato per la prima volta i motivi dietro al suo addio a Pippo Baudo, con cui è stata sposata per 18 anni.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo hanno fatto coppia fissa per 18 anni prima di dirsi definitivamente addio nel 2004. Intervista da i Lunatici di Rai Radio2, la tenore ha confessato per la prima volta i motivi che l’hanno portata a separarsi dal celebre volto tv, e ha dichiarato:

“Forse la mancanza di dialogo perché io ero spesso fuori mentre lui aveva il suo lavoro in Italia, ha portato a venire a mancare il dialogo, che secondo me non va mai dimenticato. Lo consiglio a tutte le coppie: non dimenticatevi mai di parlare, di litigare anche, ma non chiudetevi mai in voi stessi. Questo ci ha fatto del male, per questo ci siamo separati” ha dichiarato, e ancora: “Ci vuole coraggio a lasciarsi. Per fortuna nel nostro caso non avevamo figli, ma è difficile interrompere una relazione di diciotto anni come la nostra. Però la ragione deve avere la meglio”.

Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli: i motivi dell’addio a Pippo Baudo

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo si sono lasciati dopo quello che per entrambi è stato un grande amore e la stessa tenore ha confessato quanto sia stato difficile per lei dire addio al marito, con cui ancora oggi i rapporti non sarebbero distesi. “Io dicevo, ecco è finalmente arrivato l’uomo della vita. Avevo 40 anni quando ci siamo sposati, lui 50. Eravamo affiatati, lui amava il mio mondo, io rispettavo il suo”, ha ammesso a i Lunatici.

In tanti credevano che Baudo avrebbe fatto un’incursione al GF Vip 6 per salutare la sua storica compagna, ma purtroppo non è stato così. I due torneranno ad avere un buon rapporto nonostante il loro addio? In tanti tra i loro fan sono curiosi di saperne di più.

