Attraverso i social Lorenzo Fragola è tornato a parlare del periodo difficile da lui vissuto e durante il quale avrebbe pensato di ritirarsi.

L’ex vincitore di X Factor, Lorenzo Fragola, è tornato a scrivere un post sui social dove ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo dopo i mesi molto difficili da lui vissuti anche a causa della malattia di suo padre, scomparso lo scorso agosto.

“Personalmente ho vissuto anche il momento più difficile della mia vita finora (…) Chi mi conosce bene sa che non parlo molto della mia vita privata (…) Quando quando vivi prima la malattia e poi un lutto traumatico, hai bisogno di prenderti del tempo per guarire le ferite”, ha scritto Lorenzo Fragola che, durante quel periodo, ha pensato anche al ritiro dalle scene.

Lorenzo Fragola: la malattia del padre

Lorenzo Fragola ha attraversato un momento particolarmente difficile e doloroso e, finalmente, è tornato sui social annunciando l’uscita di un suo nuovo singolo. L’ex vincitore di X Factor ha perso suo padre, a cui era molto legato, durante l’estate 2021.

Il padre del cantante aveva 56 anni e da tempo lottava contro una brutta malattia. Per Lorenzo Fragola è stato un duro colpo da superare e lui stesso ha ammesso che, durante questi mesi, avrebbe pensato persino a ritirarsi dal mondo della musica. “Avevo pensato di mettere da parte la musica definitivamente, perché sono fatto così e non mi piace prendere in giro le persone e fare cos’è giusto per “esserci”. Devo sentire in modo viscerale le cose che faccio”, ha scritto il cantante.

