Franco Bortuzzo ha rotto il silenzio sulla rottura tra Manuel e Lulù dopo le accuse dell’ex gieffina contro di lui.

Dopo la rottura da Manuel Bortuzzo, Lulù Selassié ha puntato il dito contro il padre e il fratello del nuotatore che, secondo lei, non l’avrebbero mai accettata. Dopo l’annuncio del nuotatore e lo sfogo della principessa, Franco Bortuzzo ha rotto il silenzio in un’intervista a Nuovo, dove ha affermato: “Non voglio alimentare il gossip, dunque non commento. Posso dire che mi sta a cuore la felicità di Manuel e che io lo sostengo sempre nelle sue scelte. Quella di porre fine alla relazione con Lulù, da ragazzo maturo e responsabile quale è, l’ha meditata da tempo. Manuel ha 23 anni: è comprensibile che voglia vivere ogni esperienza, ma i mondi di questi due ragazzi sono profondamente diversi”.

Franco Bortuzzo: la rottura tra Manuel e Lulù

Franco Bortuzzo si è finalmente deciso a rompere il silenzio in merito alla rottura tra suo figlio e Lulù Selassié e ha dichiarato che, a suo avviso, il nuotatore meditava da tempo di lasciare la ragazza. In molti non sono convinti di ciò che ha detto il papà di Manuel e la stessa principessa etiope nelle scorse settimane si è sfogata via social affermando:

“Sin da quando ero all’interno della casa del GF VIP, il padre di lui, e tutto il contesto attorno, non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti, ma mi aspettavo che nella vita reale le cose sarebbero cambiate e che mi avrebbero dimostrato rispetto e sincerità. Cosa che, ahimé, sono qui per dirvi che non c’è mai stata“.

