Dopo un weekend d’amore trascorso con Stefano De Martino, Belen Rodriguez è tornata a sfoggiare la sua fede nuziale.

Sembra ormai evidente che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino la passione sia tornata a decollare e, nelle ultime ore, in molti tra i fan dei social non hanno potuto fare a meno di notare che la showgirl – che si è mostrata attraverso le sue stories – fosse tornata a sfoggiare la fede al dito (così come aveva fatto nel 2019 prima della seconda rottura con suo marito). Questa volta l’unione tra lei e il ballerino è destinata a durare?

Belen Rodriguez: la fede al dito

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra che finalmente sia tornato il sereno e in tanti tra i fan della showgirl si chiedono quando i due si decideranno a uscire finalmente allo scoperto. La coppia probabilmente ha deciso di usare cautela anche per come sono andate a finire le cose dopo il loro ultimo ritorno di fiamma (quando si dissero addio dopo la convivenza “forzata” dovuta al lockdown per l’emergenza Coronavirus). Belen per il momento è sembrata più incline a parlare di ciò che lei e Stefano stiano vivendo e, oltre ad aver sfoggiato la fede al dito, ha ammesso in un’intervista al Corriere della Sera:

“Con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così”

