Le voci circolate nei giorni scorsi in merito alla presunta antipatia di Mercedesz Henger nei confronti di Soleil Sorge, a quanto pare erano vere. La stessa figlia di Eva Henger, chiacchierando con le altre naufraghe, ha confessato: “Sì ho visto che stasera è stata carina, diciamo che magari a piccole dosi è così. Comunque a me no, non è mai piaciuta, oggi sì, ma solitamente quando la vedo la trovo molto antipatica. Se fosse com’è stata oggi non sarebbe male. Però solitamente non è così e mi sta antipaticissima“. Nel frattempo si vocifera anche che Edoardo Tavassi abbia un vero e proprio debole per Soleil Sorge.

Mercedesz Henger: l’antipatia per Soleil

Non corre buon sangue tra Mercedesz Henger e Soleil Sorge e in tanti tra i fan dell’Isola dei Famosi sono convinti che la loro permanenza insieme in Honduras non possa generare nulla di buono.

Durante la sua avventura all’interno del reality show Mercedesz Henger si è avvicinata sempre di più a Edoardo Tavassi, per cui ha ammesso di provare qualcosa. Secondo la sorella del naufrago, Guendalina Tavassi, lui potrebbe avere un debole proprio per Soleil. “Io so che Edoardo è innamorato perso di Soleil, quindi sono terrorizzata che adesso che si stanno unendo, arrivi lei ed Edoardo… Perché lui non sa che deve entrare”, ha dichiarato Guendalina a Pomeriggio Cinque. Come andranno a finire le cose tra le due all’Isola dei Famosi?

