Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, non correrebbe buon sangue tra Mercedesz Henger e Soleil Sorge e quindi molto presto tra le due potrebbero vedersene delle belle all’Isola dei Famosi, dove Soleil è approdata proprio per movimentare un po’ la situazione insieme a Vera Gemma. Come se non bastasse, secondo Guendalina Tavassi, suo fratello Edoardo avrebbe un debole per Soleil.

Soleil Sorge e Mercedesz Henger: il rapporto

Deianira Marzano ha rivelato via social che non ci sarebbe grande simpatia tra Mercedesz Henger e Soleil Sorge: la figlia di Eva Henger infatti avrebbe “sempre sparlato” dell’influencer. A mettere altra legna sul fuoco ci ha pensato Guendalina Tavassi, che a Pomeriggio Cinque ha rivelato che suo fratello avrebbe un debole per Soleil:

“Ovvio che Mercedesz henger mi piace, però non mi fido troppo di lei. Anche perché si è subito dichiarata innamorata. Addirittura dice che è bello pure da rasato con il ciuffettino dietro. Adesso però lui potrebbe salutare Mercedesz. Sì perché a L’Isola arriva Soleil Sorge e lui ha una cotta per lei da sempre. Davvero è innamorato pazzo di lei. Lui non sa che lunedì sera lei arriverà sull’isola. Non vedo l’ora di vederlo durante la diretta“, ha svelato Guendalina. Cosa succederà tra Soleil, Edoardo e Mercedesz all’Isola dei Famosi?

