Dopo la lite a Uomini e Donne Riccardo Guarnieri è tornato a sfogarsi contro la sua ex, la dama bresciana Ida Platano.

A quanto pare le cose tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano questa volta sono giunte definitivamente al capolinea ,e dopo l’ultima esperienza vissuta a Uomini e Donne, Riccardo si è sfogato con il magazine del dating show affermando:

“Non ci siamo più sentiti, anche perché credo che Ida mi abbia bloccato sui social. Non ho alcuna intenzione di cercarla ancora. Mi sono accorto di essere stato bloccato solo perché sul profilo della nostra chat era sparita la sua foto […] Ho detto tutto quello che dovevo dirle, ma purtroppo le mie parole sono state fraintese per l’ennesima volta: è stato capito l’esatto contrario di ciò che intendevo dire… In ogni caso io sono sereno. Credo di essere stato trasparente dall’inizio alla fine del percorso, a differenza di quello che Ida ha asserito e pensato”.

Riccardo Guarnieri contro Ida Platano

Riccardo Guarnieri sembra intenzionato ad archiviare definitivamente la fine della sua storia con Ida Platano e, attraverso i social, ha postato una sua foto nella cui didascalia ha scritto: “Non c’è bellezza senza stranezza”.

In molti hanno letto il suo messaggio come una frecciatina contro la sua ex, Ida Platano, specie viste le accuse della dama nei suoi confronti (per Ida Riccardo sarebbe stato poco chiaro). In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se i due riusciranno mai a chiarire davvero.

Dopo la lite avuta in diretta tv, Ida ha affermato di non voler più parlare del suo ex e molti sono curiosi di sapere se riuscirà a trovare il vero amore o se – come si vocifera da un po’ – andrà a prendere il posto di Gemma Galgani all’interno del dating show.

