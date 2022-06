Il conduttore Massimo Giletti ha avuto un mancamento durante l’ultima diretta tv di Non è l’Arena. Tutto quello che c’è da sapere.

L’ultima diretta di Non è l’Arena è stata bersagliata di polemiche per via di quanto affermato dagli ospiti in studio durante l’intervista al portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zacharova. Per giunta il conduttore Massimo Giletti ha avuto un malore in diretta tv e per questo al suo posto ha preso “il timone” del programma Myrta Merlino, in collegamento con lo studio tv. “Fuori c’era molto freddo, probabilmente mancanza di zuccheri, ho avuto un mancamento, purtroppo capita“, ha in seguito dichiarato il conduttore riapparendo in collegamento da Mosca.

Massimo Giletti

Massimo Giletti: il malore in diretta tv

Massimo Giletti è stato protagonista di un’altra disavventura a Non è l’Arena: durante una puntata particolarmente movimentata il conduttore ha subito un mancamento ed è stato costretto a lasciare per alcuni istanti la diretta del programma. Al suo posto sono intervenuti gli ospiti in studio e Myrta Merlino, e in seguito lo stesso Giletti è riapparso in collegamento e ha dichiarato di sentirsi meglio.

Di recente il conduttore è finito nell’occhio del ciclone per alcune sue affermazioni sull’eurodeputata Alessandra Moretti, che si è detta pronta a ricorrere alle vie legali contro di lui. Il conduttore, a seguito dell’accaduto, si è scusato pubblicamente.

