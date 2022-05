Secondo i rumor in circolazione sarebbe in corso una trattativa tra Antonino Spinalbese e la produzione del GF Vip 7.

Antonino Spinalbese sarà tra i nuovi concorrenti del GF Vip 7? L’indiscrezione – riportata da Deianira Marzano – è diventata sempre più insistente in rete, specie dopo che lo stesso hair stylist ha recentemente confessato di non disdegnare dei nuovi ed eventuali progetti in tv. I fan dei social non vedono l’ora di saperne di più ma al momento, sulla questione, non vi sono conferme.

Antonino Spinalbese al GF Vip

Secondo i rumor in circolazione Antonino Spinalbese sarà uno dei nuovi concorrenti del GF Vip 7: l’indiscrezione al momento non è stata confermata né smentita dal diretto interessato, ma in tanti tra i fan dei social sono impazienti di saperne di più. Antonino non ha ancora mai lavorato in tv, ma in una delle sue ultime interviste a Rtl 102.5 lui stesso ha dichiarato: “L’imprenditoria mi rende felice. Però non voglio esagerare, voglio avere tempo per mia figlia. Per quel che riguarda la tv, vediamo: se ci sarà qualcosa che mi piace valuterò”.

Dopo l’addio a Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese si è concentrato soprattutto su sua figlia Luna Marì, mentre la sua ex è tornata insieme al suo ex marito, Stefano De Martino, con cui oggi sembra aver ritrovato la serenità. La storia tra i due è destinata a durare? Nelle ultime ore lo stesso De Martino ha confessato come vivrebbe il suo rapporto con la piccola Luna Marì.

