Ida Platano è stata ospite a Verissimo poco prima che tra lei e Riccardo Guarnieri scoppiasse la furibonda lite a Uomini e Donne.

Ida Platano è stata protagonista di una puntata di Verissimo che è stata registrata prima del suo furibondo scontro con Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne, ma la puntata è stata mandata in onda pochi giorni dopo. “Non è amore, è amore immenso”, aveva detto Ida nel salotto tv di Silvia Toffanin, ancora ignara di quello che sarebbe successo con Riccardo poche ore dopo. In molti hanno trovato inguardabile la puntata dopo quanto accaduto tra i due a Uomini e Donne e sui social i telespettatori di Verissimo hanno bollato l’intervista come “la peggiore di sempre”.

Ida Platano: l’intervista a Verissimo

Ida Platano è stata protagonista di una puntata di Verissimo dove ha parlato della sua infanzia, della sua vita privata e del suo entusiasmo verso l’intesa ritrovata col suo ex, Riccardo Guarnieri, conclusasi in un batter di ciglia poche ore dopo. “Non c’è stato ancora un bacio ma spero proprio che ci sarà”, aveva dichiarato Ida nel salotto tv di Silvia Toffanin.

Peccato che, nella puntata di Uomini e Donne andata in onda poche ore prima, Ida e Riccardo avessero litigato furiosamente a seguito di una loro uscita insieme. “Non sei chiaro. Mi vuoi intortare solo con le parole“, ha tuonato Ida al dating show accusando quasi un malore per il nervosismo.

