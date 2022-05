Carmen Di Pietro e Marco Maccarini hanno avuto un’accesa lite all’Isola dei Famosi 2022 e tra i due sono volati stracci.

Carmen Di Pietro non ha digerito l’ultima trovata di Marco Maccarini per tenere lontane le zanzare (il naufrago ha dato fuoco a dell’essenza contenuta all’interno di un barattolo che ha finito per bruciare la mano di Pamela Petrarolo) e si è scagliata contro di lui affermando: “Perché lui pensa di fare le cose buone e poi alla fine si rivelano tutte un disastro. Si è fatta male Pamela guarda!”. Le parole della Di Pietro hanno fatto infuriare Maccarini, che ha avuto con la showgirl un acceso scontro.

Carmen Di Pietro contro Marco Maccarini

All’Isola dei Famosi sono volate scintille tra Carmen Di Pietro e Marco Maccarini e, a seguire, la showgirl si è sfogata contro il suo compagno d’avventura anche nel confessionale del programma tv.

“Il modo di Marco non mi piace assolutamente perché è un rosicone e un buffone. Ha preso questa Isola dei Famosi come un palco teatrale dove lui vuol fare vedere che fa delle cose buone che poi si rivelano fasulle. Lui è anche un bugiardo. Non gliela faccio passare questa. Da quando è arrivato qui fa tutte ca**ate“, ha dichiarato la naufraga, che nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con l’addio di suo figlio, Alessandro Iannoni, al reality show. Lei e Marco Maccarini troveranno il modo di chiarirsi nelle prossime puntate?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG