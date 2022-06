In vista del GF Vip 7 gli autori sono già a lavoro per formare il nuovo cast dello show. Ecco quali sono i primi sette nomi in lizza.

Secondo indiscrezioni sarebbero già ben 7 i vip contattati dalla produzione del GF Vip che potrebbero prendere parte alla settima edizione del programma. Tra questi vi sarebbero Antonella Fiordelisi, ex spadista e modella, l’ex fidanzato di Belen, Antonino Spinalbese, la cantante Gigliola Cinquetti, l’hair stylist dei vip, Federico Fashion Style, la compagna di Sallusti ed opinionista tv, Patrizia Groppelli, l’influcencer Asia Gianese e l’attore Max Felicitas.

Alfonso Signorini

GF Vip: i primi sette concorrenti

Ferve l’attesa per la settima edizione del GF Vip e soprattutto per sapere chi varcherà questa volta la soglia della porta rossa. In queste ore Antonino Spinalbese e Francesco Facchinetti hanno confermato di esser contattati dalla produzione del programma, ma sembra che i due siano stati costretti a declinare l’offerta per via dei loro numerosi impegni di lavoro.

Tra i nomi proposti per la nuova edizione dello show vi sarebbero anche quelli di Gigliola Cinquetti, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo Antonella Fiordelisi, Max Felicitas e Federico Fashion Style (che di recente è stato tra i giudici de La Pupa e il Secchione Show). L’indiscrezione verrà confermata? I fan non vedono l’ora di saperne di più!

