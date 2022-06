Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti, Gemma Galgani potrebbe presto dire addio a Uomini e Donne.

Gemma Galgani lascerà per sempre il suo trono a Uomini e Donne? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente e, secondo un rumor in circolazione, la dama torinese potrebbe accettare una nuova allettante proposta per approdare al GF Vip 7. Sulla questione al momento non vi sono conferme e in tanti tra i suoi fan sperano di saperne presto di più.

Gemma Galgani e il GF Vip 7

Da mesi si parla di un possibile addio di Gemma Galgani al dating show di Maria De Filippi che, nonostante sia servito a renderla famosa al grande pubblico, non le sarebbe stato d’aiuto nel trovare l’amore. A causa di un interesse generale leggermente inferiore nei confronti di Gemma, secondo i rumor la produzione dello show avrebbe deciso di “metterla da parte” e lasciare il suo posto a Ida Platano.

Come se non bastasse alla dama torinese sarebbe stato proposto – secondo Blasting News – un posto al GF Vip 7, e in tanti si chiedono se davvero potrebbe fare il suo ingresso nel reality show dei vip condotto da Alfonso Signorini. Al momento sulla questione non sono emerse conferme e i fan non possono fare altro che attendere ulteriori novità in merito alla vicenda.

