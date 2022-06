Alex Belli è tornato a scagliarsi contro Soleil Sorge e la madre dell’ex gieffina, Wendy Kay.

Le frecciatine e le recriminazioni continuano tra Alex Belli e Soleil Sorge: questa volta l’attore ha accusato anche la madre dell’ex gieffina, che secondo lui avrebbe dimostrato di essere cattiva con lui quando ha dichiarato che Soleil avrebbe subito danni d’immagine a causa sua. “La madre di Sole è stata molto cattiva con me. Ha detto che Sole deve allontanarsi da me perché addirittura le avrei rovinato l’immagine. Non penso proprio di essere una brutta persona. Ci sono rimasto male. Sono sincero”, ha dichiarato Belli a Novella 2000.

L’ira di Alex Belli contro Soleil Sorge non sembra volersi placare e stavolta è finita nel mirino dell’attore anche la madre dell’attrice, Wendy Kay, colpevole a suo dire di averlo accusato di aver rovinato l’immagine pubblica di sua figlia.

Nel frattempo Belli è tornato a tuonare anche contro Soleil, che secondo lui non sarebbe coerente per quanto riguarda la sua carriera nella tv trash: “Il problema nasce dal fatto che lei ora sta rinnegando tutto ciò che è successo in sei mesi di Gf Vip. Rinnegare qualcosa che abbiamo fatto, soprattutto quando siamo personaggi pubblici e lavoriamo in televisione, è una delle cose più errate che si possa fare. Soleil dice di non amare il trash televisivo e intanto partecipa a trasmissioni dove il trash è uno degli ingredienti”, ha affermato. Soleil replicherà contro di lui?

