Angela di Iorio, ex dama di Uomini e Donne, si è scagliata contro gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

A quanto pare Angela di Iorio – lontana da Uomini e Donne da circa 3 anni – non ha conservato un buon ricordo di Tina Cipollari e Gianni Sperti, e infatti si è scagliata contro i due opinionisti del dating show in un’intervista a Piùdonna.it, dove ha affermato che loro sarebbero stati soliti “massacrarla” durante la sua partecipazione al programma tv.

“Mi massacravano. Tina magari mi faceva anche sorridere, ma Gianni mi faceva arrabbiare troppo. Ce l’aveva con me perché durante una delle prime puntate c’era un signore siciliano che mi era simpatico. Subito, la settimana successiva, mi mettono in mezzo allo studio con questo signore. Lui mi disse che dovevo trasferirmi in Sicilia e io mi arrabbiai. Lo avevo appena conosciuto. Dal nervoso avevo un bicchiere d’acqua in mano e gli dissi che avrei potuto lanciarglielo in faccia. Probabilmente da allora mi ha preso in antipatia.”

Angela di Iorio contro Tina e Gianni

Non corre buon sangue tra l’ex dama di Uomini e Donne Angela di Iorio e gli opinionisti del dating show. Lei stessa ha svelato di aver quasi tirato un bicchiere d’acqua contro Gianni Sperti, mentre su Tina Cipollari ha affermato: “Tina ha mandato in onda un video in cui io dicevo che non volevo le persone che non avevano le possibilità. Li ha raggruppati tutti in un unico filmato“, e ancora: “Tina e Gianni mi hanno presa di mira. Il loro lavoro è proprio questo: creare la dinamica per far sì che il personaggio si innervosisca e si crei il litigio, così il programma fa audience.“

Angela di Iorio ha confessato che tornerebbe al dating show solo a una condizione: Maria De Filippi dovrebbe parlare personalmente con lei.

