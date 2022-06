Un comunicato ufficiale dell’Isola dei Famosi ha fatto sapere che Lory Del Santo e Marco Cucolo sarebbero in crisi.

Gli ultimi avvenimenti che hanno preceduto l’eliminazione di Lory Del Santo dall’Isola dei Famosi hanno provocato uno strappo tra lei e il fidanzato, Marco Cucolo, che adesso sarebbero in crisi. A rivelarlo con un comunicato ufficiale sono stati i canali social del reality show, dove si legge: “Lory Del Santo sarà ospite in studio per parlare della sua relazione in crisi con Marco Cucolo proprio a causa di ciò che è successo sull’Isola: la loro storia è davvero al capolinea?“.

Lory Del Santo e Marco Cucolo in crisi

Lory Del Santo non si è sentita appoggiata dal fidanzato Marco Cucolo durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi e una volta eliminata dal programma ha risposto alle domande dei suoi fan sui social affermando: “Sto con Marco da nove anni e quindi il nostro è amore è verissimo, ma penso che L’Isola lo abbia un po’ condizionato“. Marco Cucolo replicherà a quanto affermato dalla celebre attrice?

Nei giorni scorsi Lory Del Santo è stata travolta da una bufera per una serie di messaggi in sua difesa apparsi sui suoi canali social (e tutti a suo nome). A seguire lo staff dell’attrice ha svelato come sarebbero andate veramente le cose.

