Dopo l’incidente avuto a Ciao Darwin nel 2019, Gabriele Marchetti è tornato a parlare del dramma che gli ha cambiato la vita.

Gabriele Marchetti è rimasto tetraplegico dopo la sua partecipazione a Ciao Darwin, nel 2019. Attualmente per la vicenda sarebbe in corso un processo e Marchetti ha fatto sapere che, dopo alcuni mesi dal tragico incidente che gli ha cambiato la vita, non avrebbe sentito più nessuno dello staff del programma (compreso il conduttore Paolo Bonolis). “Paolo Bonolis non mi ha mai cercato per sapere come sto. Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato”, ha confessato al Corriere della Sera.

Gabriele Marchetti: l’incidente a Ciao Darwin

Un terribile incidente avuto durante la prova del genodrome a Ciao Darwin ha cambiato per sempre la vita di Gabriele Marchetti, che oggi è completamente dipendente da sua moglie Sabrina e da suo figlio. L’ex concorrente del programma tv condotto da Bonolis ha confessato che non avrebbe più avuto contatti con nessuno dei volti conosciuti all’interno del programma e al Corriere ha svelato quanto la sua vita sia definitivamente e dolorosamente cambiata. “Per me è stato il crollo totale. Mi sono sentito disperato, come i miei familiari”, ha dichiarato Marchetti, attualmente impegnato nella causa contro alcuni dirigenti tv (accusati di lesioni gravissime).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG