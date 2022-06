Alfonso Signorini ha messo a tacere i rumor riguardanti la partecipazione di Sonia Bruganelli e Giulia De Lellis al GF Vip.

Nelle scorse ore Giuseppe Candela ha lanciato un gossip secondo cui Sonia Bruganelli sarebbe stata una “seconda scelta” al GF Vip rispetto a Giulia De Lellis, che sarebbe stata contattata in precedenza per prendere il suo posto come opinionista all’interno del programma. Sulla questione si è espresso Alfonso Signorini, che in merito alla vicenda ha scritto nelle sue stories: “Siete in molti a chiedermelo: non ho mai contattato Giulia De Lellis per fare l’opinionista al GFVip. Ci pensai quattro anni fa, per la mia prima edizione. Glielo proposi, lei accettò, ma poi purtroppo la cosa non andò in porto. Tutto qua“.

Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha rotto il silenzio su Bruganelli e De Lellis al GF Vip

In queste ore Alfonso Signorini ha rotto il silenzio in merito alla partecipazione di Sonia Bruganelli come opinionista del GF Vip e a quella – presunta – di Giulia De Lellis come “sostituta” della conduttrice all’interno del programma.

Il conduttore ha smentito con fermezza di aver proposto all’influencer di prendere il posto di Sonia Bruganelli per quest’ultima edizione del programma e, sull’argomento, la stessa moglie di Paolo Bonolis (che ha fatto sapere di non voler più prendere parte al reality show) nelle scorse ore ha replicato via social scrivendo: “In realtà lo hanno chiesto a Pippo, poi a Topo Gigio e infine a Napo Orso Capo. E niente, non poteva nessuno“, e ancora: “Tutto fumo e niente arrosto, ops!“. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? E chi saranno i nuovi opinionisti del GF Vip?

