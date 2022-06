Ida Platano si è mostrata via social in compagnia della sua amica, Gemma Galgani, e il loro video ha sollevato la reazione di Tina Cipollari.

Le frecciatine di Tina Cipollari non vanno in vacanza e l’opinionista lo ha dimostrato ancora una volta commentando il video – condiviso in queste ore via social – di Ida Platano e Gemma Galgani, che dopo l’ultima edizione di Uomini e Donne hanno deciso di trascorrere del tempo insieme. “Fate bene a farvi compagnia a vicenda, visti i risultati”, ha scritto Tina Cipollari tra i commenti al video delle due dame, condiviso dal profilo Uominiedonneclassicoeover.

Ida e Gemma di nuovo insieme: il commento di Tina Cipollari

Ida Platano non ha perso l’occasione per commentare un video circolato sui social e dove sono ritratte insieme Ida Platano e Gemma Galgani, che si sono riabbracciate dopo la fine dell’ultima edizione di Uomini e Donne.

L’ultima esperienza delle due all’interno del programma non è stata delle migliori: Ida Platano infatti ha visto naufragare per la seconda volta i suoi sogni d’amore per Riccardo Guarnieri, e Gemma ha lasciato il programma ancora una volta da single. Secondo i rumori in circolazione la dama torinese potrebbe presto dire addio allo show e la produzione di Uomini e Donne avrebbe proprio pensato a Ida per sostituirla. Sarà vero?

