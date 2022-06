Nicolas Vaporidis è il vincitore dell’isola dei Famosi 2022 e in tanti si chiedono se presto convolerà a nozze con la fidanzata.

Nicolas Vaporidis è stato il vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e in tanti si chiedono se, una volta rientrato in Italia, non si deciderà a chiedere la mano alla sua fidanzata, Ali, su cui si è confessato in un paio d’occasioni durante la sua permanenza al reality show. Vaprodis ha dichiarato di essere follemente innamorato della ragazza, che avrebbe incontrato durante un periodo difficile della sua vita:

“Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere”, ha ammesso.

Nicolas Vaporidis vince all’Isola dei Famosi: le parole sulla fidanzata

In tanti si chiedono se, ora che rientrerà dall’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis si sbottonerà un po’ di più in merito alla fidanzata Ali, definita da Ilary Blasi una “bugia bionda” di cui l’attore ha preferito non parlare apertamente.

“È estremamente intelligente e questa è la cosa che trovo più sexy in una persona. Stiamo insieme da pochi mesi. L’ho conosciuta forse nel momento più complicato della mia vita e lei ha accettato tutto con il sorriso, senza farmi pesare mai nulla e questo mi ha fatto innamorare”, ha dichiarato l’attore durante la sua permanenza al reality show e in tanti, tra i suoi fan, si chiedono se si deciderà a convolare a nozze con la ragazza.

