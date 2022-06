Karina Cascella ha risposto ad alcune domande dei fan in merito a un suo possibile ritorno a Uomini e Donne.

Attraverso i social Karina Cascella ha escluso la possibilità di tornare in futuro in un reality show come il GF Vip, mentre su Uomini e Donne – il programma che le ha regalato il successo – ha detto: “Per quanto riguarda invece Uomini e Donne tornerei anche domani. È stata la mia prima “casa” e mi divertirei da morire. Ne avrei di cose da dire lì ad alcuni. E specialmente del trono over”.

Karina Cascella sul GF Vip e Uomini e Donne: le parole

Karina Cascella tornerà mai a Uomini e Donne? Lei stessa ha confessato che si divertirebbe da morire all’interno del dating show, che per lei è stata una sorta di prima casa in tv. Karina ha invece escluso di poter partecipare a una nuova edizione del GF Vip e sui reality show ha dichiarato nelle sue stories: “Oddio per carità, non ci penso nemmeno per sbaglio. Sarei perfetta sì per litigare con chiunque, perché non sopporterei mai di vivere con gente che non conosco e che non ho scelto soprattutto. Ma per fortuna non mi è mai passato per la mente di partecipare.”

Karina oggi è più felice che mai al fianco del fidanzato Max Colombo, con cui ha aperto un ristorante a Bergamo.

