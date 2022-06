Marco Cucolo, fidanzato di Lory Del Santo, ha rotto il silenzio in merito alla sua presunta partecipazione al GF Vip 7.

Dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi Marco Cucolo ha intenzione di replicare partecipando al GF Vip 7? Il gossip è diventato sempre più insistente in rete e a tal proposito lui ha dichiarato:

“Dopo questa esperienza a L’Isola, voglio stare tranquillo e in pace per un po’. Diciamo che voglio stare sereno. Il Grande Fratello Vip? Non so, credo sia difficile a livello psicologico, mentale. Se all’Isola hai dei problemi con qualcuno, puoi andare dalla parte opposta della spiaggia, invece al GF sei obbligato a conviverci. E poi nella casa rimetterei su i chili che ho perso”, ha dichiarato il fidanzato Lory Del Santo a L’Isola Party, e infine ha concluso: “Se capita, capita. Se non capita, fa niente e va benissimo così sono felice”.

Lory Del Santo

Lory Del Santo: il fidanzato al GF Vip 7

In tanti tra i fan del GF Vip 7 sono curiosi di sapere chi sarà tra i concorrenti di questa nuova edizione del programma e, a quanto pare, Marco Cucolo non sarà tra questi. Lui stesso ha confessato infatti di volersi prendere un periodo di pausa dai reality show dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi (che si è conclusa per via dei suoi calcoli alla cistifellea).

Cucolo nei prossimi mesi si prodigherà per cercare di riconquistare Lory Del Santo che nel frattempo, pur avendolo perdonato per il suo comportamento all’Isola dei famosi, ha dichiarato di esser stata delusa da lui.

