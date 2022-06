Una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ha gettato pesanti accuse contro gli autori del reality show.

Reduce dall’esperienza dell’Isola dei Famosi, Lory Del Santo ha svelato alcuni retroscena sulla sua esperienza all’interno del programma tv e, dopo aver svelato a quanto ammonterebbero i cachet percepiti dai naufraghi, ha gettato ombre sul comportamento avuto dagli autori del programma. “Se è tutto vero? Diciamo che c’è un indirizzamento che porta ad avere più audience ovviamente. Quindi direi che è positivo. Non è che ti danno consigli per migliorarsi, ma per deteriorarsi. Cioè ‘urla, litiga e rispondi’. Chi consiglia queste cose? Ogni tanto appare così un supporto psicologico. Sono cose che se tu vuoi percepire”, ha dichiarato a Un giorno da pecora.

Lory Del Santo

Lory Del Santo contro gli autori dell’Isola dei Famosi

Lory Del Santo è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e, una volta rientrata in Italia, se l’è presa contro alcuni suoi ex compagni d’avventura (come Luca Daffrè), contro il suo fidanzato Marco Cucolo e, per finire, contro Vladimir Luxuria. In queste ore a Un giorno da pecora l’attrice ha anche rivelato quale sarebbe il comportamento degli autori del reality show nei confronti dei naufraghi:

“Ti dicono ‘fatti sentire, urla, rispondi, fai notare come sono malvagie queste persone’. Però a me non piace dire che uno è falso senza spiegare perché. Nom non ti dicono di inventare che uno è falso, falsi lo sono in tanti“, ha affermato, e ancora: “Però tu dire ‘tu sei falso, sei bugiardo e ipocrita’, non serve a nulla se non specifichi. Io a loro dicevo ‘ma no, io se punto il dito poi voglio anche specificare perché lei è bugiarda e ha mentito’. Loro mi dicevano ‘no, non serve sei troppo lunga. Devi dire solo che è falsa’. Quindi io a quel punto nemmeno mi mettevo ad accusare perché io voglio spiegare tutto”.

