Una volta rientrata in Italia Lory Del Santo ha svelato quanto avrebbe guadagnato durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi.

Lory Del Santo ha svelato ai microfoni di Un giorno da pecora a quanto sarebbe ammontato il suo compenso per 3 mesi di permanenza all’Isola dei Famosi e ha rivelato che lei e i suoi ex compagni d’avventura non sarebbero stati pagati “a puntata” come credono in molti. “Quanto ho guadagnato a L’Isola dei Famosi più o meno? Valeva la pena di soffrire così tanto, perché poi è tutto relativo dal valore del personaggio. Io sono stata quasi 3 mesi, ho fatto 22 puntate. No, non siamo assolutamente pagati a puntata. Loro pagano a settimana, dipende dal valore del personaggio, credo che il minimo sia 1000€ a settimana. Varia a seconda della storia che uno ha. Se valgo più di 1.000€ a settimana? Certo, 3.000€? Non posso dirlo sono sincera, diciamo che io ho un valore inestimabile. Però di più non posso dire su questo argomento”, ha dichiarato l’attrice.

Lory Del Santo

Lory Del Santo: i guadagni all’isola dei Famosi

Lory Del Santo è rientrata dall’Isola dei Famosi e, come un fiume in piena, se l’è presa con il fidanzato, i suoi ex compagni d’avventura e Vladimir Luxuria. Nelle ultime ore l’attrice ha confessato anche a quanto sarebbero ammontati i suoi guadagni per partecipare al reality show e in tanti si chiedono quali altre sorprese riserverà nei prossimi giorni. Al momento sembra che l’attrice sia riuscita a ritrovare la serenità accanto al fidanzato Marco Cucolo, che aveva deciso di lasciare – dopo 10 anni – proprio a causa del suo comportamento all’Isola dei Famosi.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG