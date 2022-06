Giacomo Urtis ha rotto il silenzio sul cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip, al via da settembre 2022.

Giacomo Urtis è sempre molto informato su quanto riguarda le novità del mondo vip e, nelle ultime ore, il chirurgo ha rivelato a Isola Party alcuni retroscena sui concorrenti che andranno a comporre il cast del GF Vip 7, ma non ha fatto nomi: “Mi chiamano la tomba e non posso parlare, poi mi dicono la tomba scoperchiata, vi anticipo solo che sarà pazzesco, nuovo, vedremo tutte facce nuove, quindi sarà figo, roba nuova che non siamo abituati a vedere, non i soliti che vanno in tv. Un po’ di gente nuova, fresca. Ho percepito nell’aria questa cosa, poi non lo so, mi faccio gli affari miei“, ha rivelato Urtis.

Giacomo Urtis

Giacomo Urtis: il cast del GF Vip 7

Da settimane circolano rumor e supposizioni in merito ai volti vip che andranno a comporre il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip e Giacomo Urtis – che ha preferito non fare nomi – ha riferito che si tratterà di gente “nuova e fresca”. Secondo gli ultimi gossip Alfonso Signorini avrebbe preso in considerazione anche alcuni volti di Uomini e Donne per il cast del programma (come Giorgio Manetti e Gemma Galgani) e secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti avrebbe preso in considerazione anche Guendalina Canessa. Per conoscere i vip che comporranno il cast del GF Vip 7 non resta che attendere e in tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più.

