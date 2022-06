Secondo indiscrezioni Alfonso Signorini starebbe pensando di avere Gemma Galgani e Giorgio Manetti nella settima edizione del GF Vip.

Secondo rumor diventati sempre più insistenti, Alfonso Signorini sarebbe intenzionato ad avere Gemma Galgani e Giorgio Manetti nella settima edizione del GF Vip. Sulla questione al momento non vi sono conferme ma in passato l’ex cavaliere di Uomini e Donne aveva confessato pubblicamente di esser stato contattato dalla produzione del programma. Lo stesso sarà capitato a Gemma Galgani?

Alfonso Signorini

Signorini vuole Gemma e Giorgio al GF Vip 7

Secondo alcune indiscrezioni, Alfonso Signorini starebbe pensando a due celebri volti di Uomini e Donne per la settima edizione del GF Vip: il conduttore avrebbe messo gli occhi su Gemma Galgani e Giorgio Manetti, e in tanti si chiedono se davvero i due potrebbero davvero accettare un posto nel cast del programma. Sulla questione al momento non vi sono conferme, ma da mesi si vocifera che Gemma sia sul punto di dire addio a Uomini e Donne – dove, del resto, sembra aver esaurito l’interesse generale.

Giorgio Manetti dal suo canto è da tempo lontano dal mondo della tv e in tanti sono curiosi di sapere se accetterà davvero di partecipare al famoso al reality show.

