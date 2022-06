Nelle ultime settimane sull’Isola Edoardo Tavassi e Estefania Bernal sembrano essere sempre più vicini, e Mercedesz non ne è felice.

Edoardo Tavassi e Estefania Bernal sembrano essere sempre più vicini all’Isola dei Famosi e in tanti sono curiosi di sapere se tra i due accadrà qualcosa prima della finalissima del reality show. Nel frattempo Mercedesz Henger – approdata all’Isola senza nascondere un suo interesse verso Edoardo – sembra essere piuttosto gelosa di ciò che sta accadendo tra i due. “Se vorrei stare con lui? Bisognerebbe capire cosa vuole Edo. A questo punto non so nemmeno se gli piaccio. Comunque Estefania e lui possono fare quello che vogliono alla fine lui comunque è un uomo libero“, ha dichiarato la figlia di Eva Henger a Carmen Di Pietro.

Ilary Blasi

Estefania Bernal è attratta da Edoardo: la gelosia di Mercedesz

Il feeling sbocciato tra Edoardo Tavassi e Estefania Bernal all’Isola dei Famosi ha suscitato gelosia in Mercedesz Henger, che fin dal suo ingresso al reality show aveva manifestato il suo interesse verso il fratello di Guendalina Tavassi.

Nelle ultime settimane sull’Isola Estefania ha confessato di essere attratta da Edoardo e gli ha detto: “Non devi essere insicuro e pensare che non sei bello. Guarda che ad esempio adesso stai da dio. Con questi capelli rasati stai molto meglio fidati. Per me da 1 a 10 sei un 8. (…) Adesso comunque hai chances con me. Tu però te la devi tirare in generale. Tu devi credere più in te stesso“. Tra i due ci saranno ulteriori sviluppi nei prossimi giorni? E come la prenderà Mercedesz?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG