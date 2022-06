Mercedesz Henger si è sfogata dopo che Edoardo Tavassi non l’avrebbe aiutata nonostante lei si sia ferita sugli scogli.

Una brutta disavventura per Mercedesz Henger: mentre camminava sugli scogli con Estefania Bernal e Edoardo Tavassi, la figlia di Eva Henger ha finito per ferirsi e nessuno dei suoi due compagni d’avventura l’avrebbe aiutata. “Sono scivolata su un corallo e mi sono aperta la mano… Mi ha fatto davvero molto male. Nessuno si è interessato… Non mi sarei comportata così. Arrivando in spiaggia Edoardo mi ha chiesto al volo ma è andato via subito. Posso dire? Ci sono rimasta male. Poi se ne va a giocare, ridere e scherzare con Estefania… non è il mio ragazzo, questa è l’unica certezza che ho“, ha tuonato Mercedesz.

Mercedesz Henger: l’infortunio e lo sfogo

Mercedesz Henger si è recata in infermeria dopo che, nelle scorse ore, è caduta sugli scogli mentre passeggiava con Edoardo Tavassi e Estefania Bernal e le sono stati messi alcuni punti di sutura. La figlia di Eva Henger sarebbe rimasta ferita dal comportamento dei suoi due compagni d’avventura, che non le avrebbero offerto il giusto supporto.

Mercedesz sembra sempre più convinta che stia sbocciando qualcosa tra Edoardo e Estefania, e questo ovviamente l’ha ferita ulteriormente: la figlia della Henger infatti non ha nascosto di provare dei sentimenti per Edoardo e ha dichiarato di essersi recata all’Isola anche per via di un suo interesse nei suoi confronti.

