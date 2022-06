Dopo gli iniziali tentennamenti sembra che Edoardo Tavassi si stia avvicinando sempre di più a Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi.

Dopo un breve momento di crisi sembra che Mercedesz Henger sia riuscita a conquistare la fiducia di Edoardo Tavassi, che l’ha punzecchiata affermando che, se le cose tra loro dovessero continuare così, probabilmente ci sarà dell’altro dopo la fine dell’Isola dei Famosi (il fratello di Guendalina infatti ha affermato di non volersi avere una liaison con Mercedesz prima della fine del reality show). “Sai se rimanevo sulla mia posizione che non mi fidavo per nulla? E comunque non so ancora se mi fido di te [ride] staremo a vedere fuori. […] Intanto tu continua a corteggiarmi e comportarti bene adesso. Comunque tu non è che stai passando per una sotto, ma lo sei!“, ha dichiarato Edoardo.

Edoardo Tavassi e Mercedesz: i sentimenti

I sentimenti e la complicità tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger sono evidenti a tutti e, nelle ultime ore, il fratello di Guendalina ha punzecchiato scherzosamente la giovane naufraga, che non ha fatto segreto di provare dei sentimenti per lui.

“Sto passando per sottona davanti a tutta Italia. Ah dici che lo sono? Smettila! Ora se continui a prendermi in giro ti metto la sabbia dentro al costume. […] Comunque scherzi a parte questa isola a me piace tanto anche perché ci sei te. Quando non sei stato bene e non c’eri era un’altra isola. Quindi senza di te questa isola non sarebbe la stessa. Poi mi fai stare bene e ridere, mi sembra di conoscerti da una vita“, ha detto Mercedesz, mentre in tanti da casa si chiedono se davvero le cose tra lei e Edoardo avranno ulteriori sviluppi dopo la fine del reality show.

