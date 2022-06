Lory Del Santo ha annunciato di voler lasciare Marco Cucolo e ha svelato di avere dei sospetti verso la produzione dell’isola dei Famosi.

Lory Del Santo è sempre più convinta che la produzione dell’Isola dei Famosi abbia fatto in modo di far rientrare Marco Cucolo in Italia al fine di farli litigare. I due infatti hanno avuto una discussione in albergo a seguito del ritiro di Cucol per calcoli alla cistifellea. “E’ vero che dovrà operarsi per piccoli calcoli alla cistifellea, ma avrebbe potuto continuare…Il mio sospetto è che l’abbiano prelevato con una scusa per farci litigare in albergo…”, ha ammesso l’attrice con il settimanale Nuovo.

Lory Del Santo e Marco Cucolo: i sospetti

Lory Del Santo è delusa dal comportamento del fidanzato Marco Cucolo, che all’isola dei Famosi non ha preso le sue difese difronte agli altri naufraghi. Per questo l’attrice avrebbe deciso di lasciarlo e si è detta convinta che la produzione dell’isola abbia addirittura fatto in modo di “farli litigare”.

Cucolo si è detto pentito per il suo comportamento, ma al momento Lory Del Santo sembra convinta della sua decisione e lo ha fatto tornare a casa dai suoi genitori. I due troveranno il modo di chiarire nei prossimi giorni?

