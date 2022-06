Dopo aver minacciato di lasciare Marco Cucolo, l’ex naufraga Lory Del Santo ci ha ripensato praticamente subito.

All’Isola dei Famosi Marco Cucolo ha portato un grande mazzo di rose rosse e si è scusato con Lory Del Santo che, praticamente subito, lo ha perdonato per il suo comportamento durante la loro partecipazione al reality show. La questione è stata commentata con sarcasmo dai due opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. “Questa storia mi ha fatto commuovere le ascelle”, ha dichiarato Luxuria, mentre Savino ha aggiunto: “Sembra una scena di The Lady”.

In molti credevano che Lory Del Santo avrebbe fatto “penare” un po’ di più il suo fidanzato Marco Cucolo, da cui lei stessa ha ammesso di esser stata fortemente delusa all’Isola dei Famosi. A sorpresa il giovane modello è riuscito a farsi perdonare dall’attrice in pochi istanti e una volta arrivato in studio all’Isola dei Famosi ha detto:

“Voglio dire che io so benissimo che tu sai difenderti da sola. L’unica cosa che ho mancato di dire, che non sono riuscito a dire è che in questi nove anni sei stata fondamentale. Sei una donna leale, sincera, vera. Mi dispiace che questa cosa non sia arrivata e che sei stata attaccata. Io so benissimo come sei. Di questo ti chiedo scusa, penso di aver sbagliato. Mi farebbe piacere ritornare con te”. Lory Del Santo ha accettato le sue scuse e a quanto pare tra i due è tornato a regnare il sereno.

