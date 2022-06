Dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi Lory Del Santo è tornata a ribadire la sua decisione di lasciare il fidanzato Marco Cucolo.

Marco Cucolo non ha preso le difese di Lory Del Santo difronte agli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi e questo, ovviamente, non ha mancato di mandare su tutte le furie l’attrice, che in queste ore ha annunciato pubblicamente la sua decisione di lasciarlo. Lory Del Santo ha dichiarato di essere fortemente delusa dal comportamento di Cucolo e ha anche ammesso (con Superguidatv) di non essere intenzionata a tornare sui propri passi:

“Nella mia vita non sono mai stata additata come una persona falsa e doppia. Non mi ha difeso da certe accuse. Non gliela posso far passare questa. Se non capisci determinate cose, allora non voglio condividere la mia vita con te. Non voglio condividere la mia vita con una persona che non mi comprende. Non mi ha mai tradito, non l’ho mai tradito in nove anni e vai ad allearti con il gruppo che mi ha insultato un attimo prima? Io gli ho detto che l’avrei lasciato. Me ne sono andata e non l’ho salutato“.

Lory Del Santo

Lory Del Santo contro Marco Cucolo

Lory Del Santo ha annunciato pubblicamente di essere intenzionata a lasciare il suo fidanzato, Marco Cucolo, e a quanto pare l’attrice non è intende ripensare alla sua decisione. Lei e Cucolo stanno insieme da 9 anni, ma il comportamento del giovane modello all’Isola dei Famosi ha mandato su tutte le furie l’attrice. Nei prossimi giorni Cucolo – che nel frattempo è stato costretto a tornare dai suoi genitori – troverà il modo di scusarsi e chiarire con Lory Del Santo? In tanti tra i suoi fan sperano proprio di sì.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG